„Tak dla rodziny, nie dla gender”. W Sejmie pierwsze czytanie projektu zakładającego wypowiedzenie Konwencji stambulskiej

W środę około godziny 18.30, w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie kontrowersyjnego projektu złożonego przez Instytut Ordo Iuris oraz Chrześcijański Kongres Społeczny. W grudniu ubiegłego roku udało im się zgromadzić 150 tysięcy podpisów i złożyć projekt w kancelarii izby niżej.

„Tak dla rodziny, nie dla gender” pozwala na wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez prezydenta RP. Jednocześnie postuluje o rozpoczęcie prac nad ustawą, która zastąpiłaby konwencję stambulską – międzynarodową konwencją o prawach rodziny.

Według inicjatorów, międzynarodowa konwencja o prawach rodziny miałaby pozwolić „na ochronę autonomii rodziny przed zbyt daleko idącą ingerencją ze strony państwa. Zapewni też wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających przemocy domowej.”

W wystąpieniu sejmowym Marek Jurek mówił, że konwencja stambulska nie chroni najsłabszych, za to jej wypowiedzenie uchroni Polskę przed ideologią gender. Zaapelował do posłów o skierowanie projektu do dalszych prac sejmowych.