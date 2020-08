Tajwan: potężny latawiec porwał trzylatkę w powietrze. Dziewczynka tylko cudem ten wypadek przeżyła (VIDEO)

Najpierw kilka osób szykowało duży jasnopomarańczowy latawiec z wielkim ogonem do lotu. Obok stał tłumu widzów. W pewnej chwili latawiec poderwał do lotu silny wiatr i ludzie z przerażeniem zauważyli, że ogon porwał trzyletnią dziewczynkę.

Międzynarodowy festiwal latawców odbywał się w mieście Hsinchu, na południe od stolicy Tajpej. Film z tego wypadku momentalnie trafił do sieci, budząc ogromne zainteresowanie.

Prawdopodobnie stała tak blisko, że ogon latawca ją oplótł i porwał do góry.

Rozległy się piski i krzyki, gdy dziecko coraz wyżej unosiło się do góry. Dziewczynka unosiła się w powietrzu przez 30 sekund, zanim udało się okiełznać latawiec i ściągnąć go na ziemię. Wtedy dopiero ludzie mogli małą chwycić. Była uratowana.

Natychmiast została przewieziona do szpitala z matką i kilkoma osobami z personelu festiwalu. Cudem odniosła tylko drobne obrażenia z otarciami twarzy i szyi, podaje tajwańska Centralna Agencja Informacyjna.