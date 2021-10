„Tagesspiegel”: Spór Brukseli z Polską zakończy się kompromisem. UE nie może sobie pozwolić na zastosowanie twardych sankcji

W komentarzu zamieszczonym w „Tagesspiegl” czytamy, że „konflikt Brukseli z Polską zakończy się politycznym kompromisem”. Zaznacza, że szefowa KE Ursula von der Leyen już zarysowała kontury takiego >>dealu<<”. „Jeśli władze w Warszawie zapewnią, że zlikwidują Izbę Dyscyplinarną, przywrócą do pracy zwolnionych sędziów i zezwolą sędziom na kierowanie pytań do TSUE, KE uwolni pierwszą część pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Reszta środków napłynie do Polski po rzeczywistym spełnieniu warunków” – podkreśla.