Tadeusz Kościński: Budżet państwa stać na uruchomienie kolejnych Tarcz Antyinflacyjnych

Ekonomiści prognozują dalszy wzrost wolumenu zaciąganych w bankach kredytów hipotecznych. Popytowi na uważane za najbezpieczniejsze pożyczki także będzie sprzyjać wysoka inflacja. Silnym bodźcem do zaciągania nowych kredytów hipotecznych, zdaniem ekonomistów, mogą być rozwiązania zawarte w rządowym programie Polski Ład. Czy ekonomiści mają rację?

W Polsce jest już mało gruntów na budowę mieszkań, a co za tym idzie ich ceny rosną. Sam zakup mieszkania nie jest aż tak inflacjogenny, ponieważ ściąga trochę gotówki z rynku. Jak już kupiliśmy ziemię i zaczynamy budowę albo kupiliśmy mieszkanie to będziemy je remontować i urządzać. To już pośrednio może nakręcać inflację. Potrzebujemy też rąk, które te prace wykonają. Mamy niskie bezrobocie w Polsce, a co za tym idzie płacimy więcej, aby przyciągnąć fachowców. To też jest inflacjogenne.

Skoro już zaczęliśmy rozmawiać o Polskim Ładzie, to jaki wpływ będzie mieć on na emerytów? Osobiście znam wielu, którzy żyją za najniższą emeryturę.

Dlatego Polski Ład wprowadza emerytury i renty bez podatku do 2,5 tys. zł. A osoby pobierające świadczenia w wysokości od 2 500 zł do 5 000 zł zapłacą niższy podatek niż płacą obecnie. W sumie dla ok. 95% naszych seniorów nowe rozwiązania są korzystne lub co najmniej neutralne. Zyska 90% emerytów i rencistów, czyli ponad 8 mln osób. Dodatkowo, jeśli seniorzy będą chcieli pozostać na rynku pracy, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi – PIT 0 dla seniora. Dzięki niej zaoszczędzą w przyszłym roku co najmniej 800 mln zł. Polski Ład ma też rozkręcić naszą gospodarkę, a na tym skorzystamy wszyscy – pośrednio lub bezpośrednio.