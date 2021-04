Tabletka na COVID-19? Firma Roche ogłasza, że będzie w Polsce prowadzić badania kliniczne preparatu przeciwwirusowego AT-527

W maju 2021 r. dzięki współpracy z Agencją Badań Medycznych oraz wsparciu administracji publicznej firma Roche uruchomi w Polsce rekrutację pacjentów do drugiej, a następnie do trzeciej fazy badań klinicznych nad przeciwwirusowym lekiem AT-527. Preparat AT-527 to nowy doustny lek, który jest oceniany pod kątem leczenia pacjentów z COVID-19 (z przebiegiem łagodnym lub średnim) oraz zapobiegania zakażeniom COVID-19.

To lek w trakcie badań klinicznych, który może istotnie przyczynić do opanowania pandemii SARS-CoV-2 i jego przyszłych mutacji. To szansa na powrót do normalności, która będzie możliwa dzięki polskim ośrodkom klinicznym. - Cieszę się, że dzięki wspólnym wysiłkom i współpracy Agencji Badań Medycznych i innowacyjnych firm farmaceutycznych udaję się nam ściągać do Polski najbardziej obiecujące badania, do których pacjenci w naszym kraju szybciej uzyskują dostęp. To pokazuje, jak atrakcyjnym i ważnym partnerem stajemy się na rynku biotechnologicznym - mówi prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.