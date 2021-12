Ta zbrodnia wstrząsnęła Argentyną. Lesbijki zamordowały 5-letniego chłopca

26 listopada Abel Lucio Dupuy został przywieziony do szpitala w Santa Rosa z drgawkami. Szybko wyszło na jaw, że stan chłopca jest tragiczny i nie udało się go uratować. 5-latek miał na ciele liczne obrażenia, doszło do krwotoku wewnętrznego.

Wyniki sekcji zwłok okazały się szokujące. Dziecko było bowiem maltretowane. Miało liczne ukąszenia, oparzenia, ślady przypalania papierosem, ślady po uderzeniach tępymi narzędziami. - W moim prawie 30-letnim zawodzie nigdy czegoś takiego nie widziałem – przyznał Juan Carlos Toulouse, lekarz odpowiedzialny za sekcje.

W sprawie śmierci chłopca zatrzymana została jego matka Magdalena Espósito Valiente oraz jej partnerka Abigail Pez. Obie są aktywistkami ruchu LGBT. Kobiety odpowiedzą za morderstwo. Matce Lucio grozi dożywotnie więzienie, zaś drugiej kobiecie od 8 do 25 lat więzienia.

Wśród szokujących informacji na temat życia chłopca pojawiły się też doniesienia o molestowaniu przez partnerkę matki, co może mieć wpływ na zaostrzenie kary wobec niej.