Ta ostatnia sobota w Manchesterze? Chelsea mimo osłabień chce być liderem

10. kolejka Premier League zostanie zainaugurowana na Kings Power Stadium, gdzie Leicester zagra z Arsenalem. Oba zespoły są podbudowane ostatnimi zwycięstwami i serią bez porażki, więc kibiców czeka świetne widowisko. Obie drużyny lubią grać ofensywnie, a ostatni raz w bezpośrednim meczu nie strzeliły gola w 2016 roku - to obiecująca statystyka zapowiadająca emocje. Transmisja na kanale Canal+Sport 2 od godziny 13.30.

Seria spotkań o godzinie 16 będzie kluczowa dla układu góry tabeli. Lider z Londynu - Chelsea jedzie na mecz do Newcastle, które nie wygrało ani razu od 10 spotkań. Czy Sroki z nowym trenerem mają szansę się przełamać? The Blues muszą radzić sobie z osłabieniami, bo do kontuzjowanego Romelu Lukaku i Timo Wernera dołączył Mateo Kovacić. Wygrana stołecznych na pewno zapewni im pozycję lidera po tej kolejce, ale strata punktów byłaby kłopotliwa. Rozpędzony Liverpool w tym samym czasie zagra z Brighton Jakuba Modera, a Manchester City podejmie Crystal Palace.