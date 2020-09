Szymon Hołownia zakłada partię polityczną. Rusza zbieranie podpisów

Jak podkreślił Szymon Hołownia na konferencji prasowej, już podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał przekształcenie się stowarzyszenia Polska 2050 w partię polityczną. - Teraz to staje się ciałem. Rozpoczynamy tę procedurę. W związku z powyższym nie będziemy też dzisiaj w stanie podać państwu nazwy tej partii politycznej – mówił.

Hołownia wyjaśnił, że od dziś Polska 2050 rozpoczyna zbiórkę tysiąca podpisów poparcia, które są wymagane do rejestracji partii politycznej.

Jak dodał partia polityczna będzie realizowała cele wyznaczone przez stowarzyszenie Polska 2050 i instytut Strategia 2050 - będzie więc osobnym "tworem". - To będzie partia, jakiej jeszcze w Polsce nie było, która nie działa w ten sposób, że sobie założy ruch obywatelski, po to, by sobie podnieść notowania, czy poprawić PR. To jest partia, którą ruch obywatelski zakłada, by mieć sprawczość w tym obszarze polityki, w którym potrzebujemy dziś sprawczości – stwierdził.