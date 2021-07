Szymon Hołownia o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki: Nie wrócił na białym koniu. Wrócił na piechotę

Do powrotu byłego premiera Donalda Tuska do polskiej polityki odniósł się w programie „Rozmowa Piaseckiego” na TVN24 lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

- Traktuję to po pierwsze jako komunikat skierowany do wewnątrz Platformy. Być może Platforma do tej pory nie była pewna, czy ma wolę zwyciężenia z PiS-em, więc teraz przyjechał Tusk i powiedział: "słuchajcie, jednak macie wolę zwyciężania z PiS-em". Mi się wydaje, że po tej stronie nie ma wielu takich, którzy nie mają woli zwyciężania z PiS-em. Tylko pytanie, co będzie po tym zwycięstwie – mówił polityk.