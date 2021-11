Szymon Hołownia: Kaczyński funduje nam kolejną wojnę o aborcję, żeby ukryć swoje prawdziwe problemy

We wtorek w rozmowie w TVN24 Szymon Hołownia mocno krytykował polityków Prawa i Sprawiedliwości, zarzucając im zbyt duże zaufanie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego

– Co się dzisiaj z państwem? Każą zapytać dzisiaj tych polityków PiS, którzy wciąż wierzą jeszcze Kaczyńskiemu, niezależnie od tego, jakie bajki wam opowiada, jaką Polskę wymyśla, jaki świat tworzy, jak długo będziecie jeszcze pozwalać na to, żeby państwo zmieniało się w maszynkę do mielenia ludzi? Jak długo to jeszcze będzie trwać? – podkreślał lider Polski 2050.