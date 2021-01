Szymon Hołownia: Jesteśmy częścią opozycji, która chce walczyć. My chcemy nowej polityki

Szymon Hołownia, lider Ruchu polska 2050 na pytanie o polityczne kłusownictwo i przejście do jego ruchu senatora Jacka Burego odpowiedział, że przede wszystkim „nie zgadza się z takimi określeniami”. – To jest normalna polityka - dodał.

- Polityk umawia się na wierność celom, do jakich się zobowiązywał – znaczył Hołownia. Jednocześnie dodał, że to nic dziwnego, że parlamentarzyści zmieniają ugrupowania, jeśli przestają one prowadzić politykę zgodną z jego zasadami.

Szymon Hołownia, odnosząc się do przejścia do jego ruchu senatora Burego oraz wcześniej posłanki Gill-Piątek, mówił, że Polsce 2050 potrzebna jest chociaż minimalna sprawczość parlamentarna.

Chcemy nowej polityki

- Jesteśmy tą częścią opozycji, która chce walczyć – mocno zaznaczył Hołownia. - Proszę zobaczyć, ile wywalczyła posłanka Gill-Piątek, ile wysłała interpelacji – dodał.