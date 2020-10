Szymanik: Powstaje wyjątkowy album poświęcony Tamarze Łempickiej

Tak naprawdę najlepszymi polskimi markami byli i są ludzie kultury – mówi Bogdan Szymanik, dyrektor i współwłaściciel wydawnictwa BOSZ.

Jesienią wydawnictwo BOSZ szykuje premierę albumu poświęconego twórczości Tamary Łempickiej. W ostatnich miesiącach ukazało się kilka pozycji poświęconych tej artystce. Co w państwa publikacji jest niezwykłego? Rzeczywiście, Tamara Łempicka cieszy się niezwykłą popularnością, co sprawia, że wielu wydawców na świecie opracowuje kolejne książki na jej temat, przede wszystkim jednak o jej życiu. Część z nich została przetłumaczona na język polski i jest obecna na naszym rynku. Kilku polskich wydawców zakupiło licencje na książki wydane w innych krajach.

Nasza publikacja zasadniczo różni się od tych, które dotychczas ukazały się w Polsce. Najważniejsze jest to, że powstaje z naszej inicjatywy przy bezpośredniej współpracy z rodziną Tamary Łempickiej. W marcu spotkałem się w Kolorado z prawnuczką artystki, Marisą Łempicką, która wraz ze swoją mamą Victorią założyła Tamara de Lempicka Estate i dysponuje wszelkimi prawami do spuścizny artystki. Po drugie, wyróżniamy się tym, że powstaje album prezentujący dzieła najsłynniejszej polskiej malarki, czyli dominuje obraz, a nie słowo. Po trzecie, jest to opracowanie własne, przygotowane w całości przez nasze wydawnictwo, zaprojektowane przez stale współpracującego z nami Lecha Majewskiego. Teksty do publikacji napisały Maria Anna Potocka oraz Marisa Łempicka, prawnuczka artystki. Po czwarte, jest częścią większego projektu poświęconego twórczości Tamary Łempickiej. Chcielibyśmy też zainteresować tym albumem wydawców z innych krajów. Nie kupujemy zatem licencji, lecz staramy się ją sprzedać.

Chciałbym przy okazji jednak nieco szerzej powiedzieć o wielkim projekcie „Łempicka”, na który składa się znacznie więcej naszych działań. Podczas spotkania z Marisą Łempicką, reprezentującą Tamara de Lempicka Estate, zaproponowałem wydanie trzech różnych albumów, w różnych wersjach językowych, z intencją przypomnienia sztuki Łempickiej, jak również promocji Polski z wykorzystaniem międzynarodowej sławy artystki. Propozycja została przyjęta z entuzjazmem. Pozyskawszy materiały od spadkobierców, dwa miesiące temu wydaliśmy olbrzymi kalendarz, który został już wyróżniony na międzynarodowym konkursie Gregor Calendar Award w Niemczech. W listopadzie ukaże się pierwszy album prezentujący obrazy i rysunki artystki. Spadkobiercy przekazali nam też wyłączne prawa na Europę Wschodnią nie tylko na publikowanie dzieł w książkach albumowych, lecz także na reprodukowanie obrazów Łempickiej na płótnie, papierze i innych nośnikach.

Wskaźniki czytelnictwa w Polsce są nie tyle niepokojące, co wręcz dramatyczne. Albumy i w ogóle wydawnictwa poświęcone sztuce to pozycje dość drogie. Jak w takiej sytuacji radzą sobie wydawcy tego rodzaju pozycji? Z przykrością potwierdzam praktycznie najniższy w Europie poziom czytelnictwa, za nami jest tylko Rumunia. To temat na inną, dłuższą rozmowę. Zasygnalizuję tylko, że najważniejszym ze skutków tego zjawiska jest niski poziom ogólnej wiedzy Polaków, jak również kultury, w tym kultury politycznej. Odnosząc się do naszej części rynku książki albumowej, dostrzegamy, że w tej niewielkiej procentowo grupie czytelników rosną oczekiwania dotyczące jakości publikacji, w tym gronie notujemy też wzrost zainteresowania albumami dotyczącymi sztuki, historii i kultury. To są nasi odbiorcy. Satysfakcję sprawia też wykorzystywanie naszych albumów przez największe firmy polskiego biznesu. Piękny album, w języku partnera zagranicznego, jest nie tylko miłym prezentem, lecz także promuje Polskę, co jest główną motywacją działania naszego wydawnictwa.

Mówi się o promocji polskiej sztuki na świecie jako o jednym ze sposobów zwiększania świadomości dotyczącej naszego kraju. Ale czy taka promocja nie jest potrzebna również wśród samych Polaków? Niejeden z nas kojarzy nazwiska takie jak Stryjeńska, Łempicka, Beksiński – czy jednak oprócz skojarzeń, jest w stanie coś więcej o tych artystach powiedzieć? Jest dla nas oczywiste, że najlepszy efekt promocji kraju uzyskuje się dzięki propagowaniu osiągnięć kulturalnych. To nie tylko najskuteczniejsza, ale i najtańsza promocja. Tak naprawdę najlepszymi polskimi markami byli i są ludzie kultury: Chopin, Paderewski, polska szkoła plakatu, muzyka poważna - Penderecki, Górecki, Kilar i inni - Szymborska, Tokarczuk, Miłosz, a w tym zacnym gronie jest też Tamara Łempicka. Czy ta promocja – a ja powiedziałbym: edukacja – jest potrzebna Polakom? Odpowiadam: oczywiście tak. Tu wracamy do czytelnictwa, edukacji i wiedzy ogólnej. To zadanie dla polityków, mediów i nas wszystkich – promowanie rzeczywistych osiągnięć i wartości.

Z kim państwo współpracujecie przy wydawaniu albumów? Można podać kilka nazwisk? Staramy się współpracować z najlepszymi. Weźmy chociażby „kultowe” już dzieło „Polska 100 lat” i skład Rady Programowej stworzonej do pracy przy wydaniu albumu na stulecie niepodległości. Byli to profesorowie: Krystyna Skarżyńska, Jerzy Bralczyk, Henryk Samsonowicz, Adam D. Rotfeld, Andrzej Mencwel, Witold M. Orłowski, Michał Kleiber, a także Wiesław Myśliwski i Waldemar Dąbrowski. Projektują nasze albumy najwybitniejsi projektanci, między innymi profesorowie Lech Majewski, Błażej Ostoja Lniski, Władysław Pluta. Mieliśmy zaszczyt współpracować z Wisławą Szymborską, Anną Szałapak, Zdzisławem Beksińskim, teksty do albumów pisali dla nas między innymi Janusz Głowacki, Jerzy Pilch, Jerzy Janicki, Olgierd Budrewicz, profesor Franciszek Ziejka. Nadal współpracujemy z profesorami: Dorotą Folgą-Januszewską, Michałem Kleiberem, Jerzym Bralczykiem, Adamem D. Rotfeldem i wieloma innymi znakomitymi naukowcami i pisarzami.

Czy internet stanowi zagrożenie dla tradycyjnych albumów? Cyfrowa technologia rozwinęła się do tego stopnia, że nie trzeba sięgać po książkę, by kontemplować szczegóły dzieła sztuki. Osobiście uważam, że forma książki ma wtórne znaczenie. Niech Polacy czytają e-booki, słuchają audiobooków lub czytają tradycyjne książki papierowe. Są to rzeczy uzupełniające się, podobnie jak opera, teatr, kino czy telewizja. Żadna forma przekazu nie eliminuje dotychczas stosowanej, a jest znakomitym poszerzeniem oferty. Dla wielu miłośników malarstwa oglądanie obrazów na ekranie jest niewystarczające, wolą oni dobrze wydany album z tekstem profesjonalnego historyka sztuki. Ponadto dla ludzi z ambicjami bycia kulturalnymi nieposiadanie albumu w salonie jest traktowane jako faux pas.

