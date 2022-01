Szykuje się rewolucja ws. wpisu do księgi wieczystej? To koniec systemu czekaj i płać? Małgorzata Puzyr

Księgi wieczyste, zdjęcie ilustracyjne fot. Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska

Osoby, które zaciągają kredyt hipoteczny, muszą obecnie ponosić dodatkowe koszty związane z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej. W niektórych miastach trwa to nawet ponad rok, a kilka miesięcy to absolutne minimum. Jak wynika z informacji RMF FM, może się to zmienić.