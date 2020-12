Szwedzki horror: Matka przez trzy dekady więziła syna w mieszkaniu, jego stan fizyczny jest fatalny

Szok i niedowierzanie Szwedów po makabrycznym odkryciu w jednym z domów na przedmieściach stolicy kraju Sztokholmu.

Okazało się, że przez niemal trzy dekady matka przetrzymywała swojego syna w fatalnych warunkach.

Ofiara, która ma około 40 lat jest w fatalnym stanie, mężczyznę musiano umieścić w szpitalu, gdzie przeszedł operację.

Wyrodna matka trafiła do aresztu. Jak twierdzi policja zaprzecza, by znęcała się nad synem i traktowała go źle.

Sprawa, jak się podejrzewa, wyszła na jaw po tym, gdy krewni kobiety odkryli kryjówkę, w której trzymany był mężczyzna. Było to możliwe po tym, jak jego okrutna matka zachorowała i trafiła do szpitala.

Policja opieczętowała mieszkanie w Haninge, w południowych rejonach stolicy, aby dokonać niezbędnych czynności śledczych. Poszukiwani są również świadkowie, którzy mogliby pomóc w wyjaśnieniu tej makabrycznej sprawy.