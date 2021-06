Szwedzi zaskoczeni wpisem Pawłowicz. "Polski atak"

Ostre wypowiedzi trafiły do szwedzkich mediów, gdzie komentowane są jako "Polski atak". Dziennik "Aftonbladet" w tekście "Polski atak: Wy barbarzyńskie złodzieje!" przedstawia słowa Pawłowicz i tłumaczy, że napisała je polska sędzia Trybunału Konstytucyjnego. "W poście na Twitterze wskazuje, że to coś więcej niż mecz i żąda zemsty - za skutki siedemnastowiecznej wojny polsko-szwedzkiej. Pawłowicz chciałaby, żeby Szwecja spłaciła reparacje wojenne, co do tej pory miało się nie wydarzyć" - zaznaczają dziennikarze.