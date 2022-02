Szwecja: Do zbierania niedopałków w jednym z miast zatrudnione zostaną... wrony

Na niecodzienny eksperyment decydują się władze miasta Södertälje pod Sztokholmem. Do zbierania niedopałków zatrudnione zostaną… wrony.

Sprytne ptaki staną się najnowszą bronią w wojnie ze śmieciami. Przy okazji zaoszczędzi się spore środki przeznaczane na sprzątanie placów i ulic. Przeszklone ptaki będą nagradzane jedzeniem za każdy niedopałek, który wrzucą do specjalnie zaprojektowanej maszyny.

- Ptaki biorą udział w tej pracy na zasadzie dobrowolności - mówi Christian Günther-Hanssen, założyciel Corvid Cleaning, firmy odpowiedzialnej za tę metodę.

Fundacja Keep Sweden Tidy twierdzi, że każdego roku na szwedzkich ulicach pozostaje ponad miliard niedopałków papierosów, co stanowi 62% wszystkich śmieci. Södertälje wydaje 20 milionów koron szwedzkich (ok. 2 mln dolarów) rocznie na sprzątanie ulic.

Günther-Hanssen szacuje, że jego metoda pomoże zaoszczędzić nawet trzy czwarte kosztów związanych ze zbieraniem niedopałków w mieście. Södertälje prowadzi projekt pilotażowy przed wdrożeniem go w całym mieście, przy czym zdrowie ptaków jest kluczowym czynnikiem, biorąc pod uwagę rodzaj odpadów.