Szwecja: atak nożownika na południu kraju, osiem osób rannych. To był akt terroru, twierdzi policja

Atak terrorystyczny w miejscowości Vetlanda na południu Szwecji. Osiem osób zostało rannych, w tym kilku ciężko, po ataku nożownika.

Sprawca ataku został postrzelony i ujęty przez policję. Był to mężczyzna w wieku około 20 la i przebywa w tej chwili pod policyjną ochroną w szpitalu. Traktujemy to zdarzenie jako atak

terroru. powiedział rzecznik szwedzkiej policji Thomas Agnevik.

Vetlanda to senne miasteczko położone 190 kilometrów na południowy wschód od Goteborga, drugiego co do wielkości miasta w Szwecji. Niektóre media podały, że napastnik użył siekiery.

Niektórzy z zaatakowanych są ciężko ranni, inni lekko, na szczęście nikt nie zginął - powiedziała gazecie Aftonbladet rzeczniczka miejscowej policji Angelica Israelsson Silfver ...

Dodała, że sytuacja jest pod kontrolą i nic nie wskazuje na to, by atakujący miał wspólników.

Miejscowe media przypominają, że w kwietniu 2017 roku radykalny islamista wjechał ciężarówką w tłum ludzi na ruchliwej ulicy w centrum Sztokholmu, zabijając pięć osób, potem został aresztowany.