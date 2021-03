Szwajcarska firma farmaceutyczna będzie w swoim zakładzie we Włoszech produkować rosyjską szczepionkę Sputnik V

Szef szwajcarskiej firmy farmaceutycznej powiedział, że podpisał z Rosją umowę na produkcję szczepionki Sputnik V we Włoszech i będzie ją sprzedawać do krajów Unii Europejskiej, jeśli unijny regulator na to pozwoli.

To jest nasze wielkie życzenie - powiedział The Associated Press założyciel i prezes firmy Adienne, Antonio Francesco Di Naro.

Szwajcarska firma Adienne Pharma & Biotech podejmie produkcję Sputnika V w swoim zakładzie pobliżu Mediolanu. Di Naro dodał, że Adienne wyprodukuje 10 milionów dawek w tym roku. Szwajcarska firma jest w trakcie nabywania rosyjskiej

technologii, a następnie rozpocznie produkcję partii szczepionek, które muszą zostać sprawdzone przez Włoską Agencję Leków, zanim zostanie wydana zgoda na produkcję komercyjną.

Ta procedura wymaga miesięcy, a nawet może zająć więcej czasu - powiedział Di Naro i dodał, że nie wiadomo dokładnie, kiedy rozpocznie się produkcja na dużą skalę. Ostateczny poziom produkcji będzie zależał od potrzeb rynku po rozpoczęciu wytwarzania rosyjskiej szczepionki.