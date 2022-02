Szwajcaria: Referendum ws. przyznania ssakom naczelnym takich praw, jakie mają ludzie

Mieszkańcy szwajcarskiego kantonu Basel-Stadt będą głosować w referendom w niedzielę, czy ssaki naczelne powinny cieszyć się niektórymi z tych samych podstawowych praw, co ich kuzyni.

Głosowanie dotyczy tego, czy dać naczelnym prawo do życia i prawo do „integralności psychicznej i fizycznej”. To będzie pierwszy raz na świecie, kiedy ludzie będą głosowali w sprawie podstawowych praw zwierząt innych niż ludzie – twierdzą aktywiści grupy Sentience, która organizuje głosowanie.

Sentience z Bazylei mówi, że naczelne są bardzo inteligentne i prowadzą aktywne życie społeczne oraz odczuwają ból, żal i współczucie. Jednak nie mogą bronić się przed interwencjami w ich życiu, więc ludzie muszą wziąć odpowiedzialność i przyznać im prawa, mówi Sentience.

Grupa twierdzi, że w kantonie graniczącym z Francją i Niemcami żyje około 150 naczelnych. W 2020 roku Sąd Najwyższy Szwajcarii uznał referendum w tej sprawie za ważne. Stwierdzono, że wniosek nie rozszerzy praw podstawowych na zwierzęta, ale zamiast tego wprowadzi szczególne prawa dla zwierząt z rzędu ssaków naczelnych.

Stwierdzono, że propozycja będzie wiązać tylko władze kantonalne i miejskie w trzecim co do wielkości mieście Szwajcarii, a „nie bezpośrednio osoby prywatne”.