Szwajcaria przeprowadzi referendum w sprawie cofnięcia rządowi uprawnień do nakładania blokad z powodu pandemii

Teraz obywatele wypowiedzą się w sprawie odebrania rządowi prawa do nakazania blokad i innych ograniczeń związanych z pandemią. Organizatorzy kampanii złożyli już 86 tys. podpisów ( do przeprowadzenia referendum wymagane jest 50 tys.), co spowoduje ogólnokrajowe głosowanie ws. uchylenia zeszłorocznego prawa o ograniczeniach pandemicznych.

Zwolennicy referendum, kierowani przez grupę, która nazywającą siebie Przyjaciółmi Konstytucji, mówią, że starają się upewnić, że ustawodawstwo Covid-19 nie stanowi precedensu dla przyszłych sytuacji kryzysowych.

Christoph Pfluger mówi w imieniu grupy, że są obawy, iż kolejne przypisy mogą nakazać obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi szczepionkami, co do których wielu mieszkańców Szwajcarii wyraża wątpliwości. Urzędnicy służby zdrowia zapewniają, że nie ma planu wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19.

Inni z kolei zwolennicy referendum mówią, że bardziej niepokoją ich ekonomiczne skutki blokady. Tak czy inaczej, referendum jest krokiem naprzód w ochronie naszej wolności, mówi Pfluger. - Jest mało prawdopodobne, by takie prawo zostało przyznane innym ludziom na świecie – dodał.

Krytycy głosowania twierdzą, że jest ono stratą czasu. Przekonują, że blokady były konieczne, dzięki nim zyskano czas, aby szczepionki mogły zacząć przynosić skutek.

Be względu jednak na wynik referendum zanosi się na interesujące wydarzenie, dojdzie prawdopodobnie nawet do zaciekłej kampanii. Być może będzie ona podobna do zeszłorocznego głosowanie nad tym, czy dać myśliwym i rolnikom większą swobodę zabijania wilków, jeśli zbytnio zbliżą się do pastwisk lub wiosek. Szwajcarzy zagłosowali przeciwko większej liczbie polowań stosunkiem 52 proc. do 48 proc.