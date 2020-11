Szum wokół finansowej pomocy dla artystów. Sprawę komentują politycy oraz sami artyści, a minister Piotr Gliński wstrzymuje wypłaty

„Bayer Full to chyba dostał te pół miliona za nazwę, która stała się credo obecnej władzy. To za prawa autorskie” - napisał Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek”.

Oprócz tego dodał, że "o tym, kto dostał wsparcie, nie decydowały sympatie, rodzaj uprawianej sztuki, ale algorytm pokazujący kto stracił przychody w wyniku pandemii. To nie są pieniądze dla jednej osoby, ale dla całych zespołów ludzi, którzy z dnia na dzień stracili środki do życia."

Ostro zareagował pisarz Jakub Żulczyk. „Gliński pomaga kulturze. Oj, jak pomaga. Pół bańki dla Bayer Full, przecież Sławkowi chce się jeść, jak pogada o szczepionkach i aborcji w TVP. 180 tys. dla Steczkowskiej. Bańka dla Bajmu. Powtarzam, bańka dla Bajmu. Grupa Pectus. Pół bańki dla Bednarka, aha, to ta reklama Playa była pro bono? Pamiętacie szansonistę z "Misia"? Tego, co mówił, "ja wam wszystko wyśpiewam"? No to wyśpiewali, aż się po Polsce niesie. A ci, którzy jak nie mieli na chleb, tak nie mają? Niech jedzą te ciastka z logiem Strajku Kobiet” – napisał na Facebooku.

„Ambasadorka Polski na świecie - Sinfonia Varsovia - dostała połowę tego, co Golec uOrkiestra. O więcej się nie ubiegała, martwiąc się, czy pomocy starczy dla innych zagrożonych instytucji. Zapewne wtedy nie miała świadomości, że niewiele mniej trafi do zespołu »majteczki w kropeczki«”" - napisał Michał Szczerba z PO.

„Gliński postanowił wykorzystać pandemię do wyniesienia na piedestał kultury uznanego i epickiego zespołu muzyki barokowej Bayer Full. Co zadaje kłam tezie, że minister schlebia kiczowi..."”- skomentował sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Do sprawy odnieśli się także muzycy Kultu. Bardzo dosadnie wyrazili swój stosunek do pieniędzy, jakie państwo przeznaczyło na pomoc artystom.

„Czasy są ciężkie. Dla wszystkich. Rząd w końcu przyznał 400 milionów artystom, którzy o to go poprosili. Nie nam oceniać, kto z nich jest w tak tragicznej sytuacji, by rząd o taką zapomogę prosić. Jeśli nie widzą w tym jakiejkolwiek niestosowności, to niech biorą jak dają” - czytamy we wpisie na Facebooku.