Szukasz pomysłów na zdobienie paznokci? Zobacz najciekawsze inspiracje z Instagrama

Zdobienia na paznokciach

Wzory na paznokciach to trend, który utrzymuje się już od wielu lat. Często zdobienia są wybierane zamiast tradycyjnych jednobarwnych lakierów do paznokci. Taki ozdobny manicure można zrobić samodzielnie lub wybrać się na wizytę do profesjonalistki.

Jak wykonuje się manicure ze wzorkami?

Technik wykonywania zdobień jest bardzo dużo i mogą one powstawać na naturalnej płytce, jak również na paznokciach akrylowych, hybrydowych lub żelowych. Jaka technika najbardziej Ci odpowiada?

zdobienia ombre,

zdobienia brokatem,

ręczne tworzenie wzorów,

pyłki,

cyrkonie,

naklejki,

stempelki,

szablony.

Tematyczne wzorki na paznokciach

Zdobienia tematyczne to świetna opcja, kiedy chcemy wyróżnić wyjątkową okazję czy święto. Takie wzorki nawiązują do danej tematyki poprzez określone symbole czy postacie. Może to być między innymi: