Szukasz informacji o szczepieniach? Uważaj na cyberprzestępców. Możesz stracić dane, hasła, a nawet pieniądze

Jak ostrzega ekspert, oszuści będą nakłaniać ludzi do ujawniania swoich danych osobowych lub finansowych pod pozorem oceny ich uprawnień do szczepienia, dołączenia do sfabrykowanych list oczekujących lub wcześniejszego zaszczepienia. - Trzeba zwracać szczególną uwagę na wszelkie niechciane komunikaty, związane ze szczepieniami i konsultować je z oficjalnymi źródłami. Jak zawsze pamiętajmy też o tym, aby nie klikać w podejrzane linki, nie pobierać podejrzanych załączników i korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego – mówi Sadkowski.

– Cyberprzestępcy bardzo sprawnie posługują się bieżącymi kontekstami i nie mają żadnych zahamowań. W 2020 roku w sieci oszukiwali „na koronawirusa” m.in. oferując nieistniejące maseczki, zestawy do testowania, cudowne leki, czy wyłudzając dane pod pozorem fałszywych odszkodowań dla chorych- mówi Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń ESET, cytowany w komunikacie. - Wątek szczepień na pewno zostanie przez nich wykorzystany jako pretekst do ataków phishingowych, wymierzonych w użytkowników prywatnych- dodaje.

„Czy myślisz, że masz koronawirusa? Ustal to z 99,9 proc. prawdopodobieństwem. Po prostu nagraj swój kaszel w aplikacji i uzyskaj wyniki” – na takie wiadomości jeszcze kilka dni temu można było natknąć się w internecie. Ich autorzy podszywali się pod naszą aplikację STOP COVID – ProteGO Safe, wykorzystując przy tym fałszywą domenę. Ich celem było zainstalowanie na telefonach potencjalnych ofiar złośliwego oprogramowania. Po co? Po to, by wyłudzić dane osobowe, dane uwierzytelniające do kont bankowych lub serwisów społecznościowych- podano z kolei w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.