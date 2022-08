Sztywny Pal Azji [WYWIAD]. Będą na Top of The Top Festival. Ich "Wieża" na trzecim miejscu na liście Polski Top Wszech czasów!

Panowie opowiadają m.in. historię kasety, dzięki której stali się sławni, dlaczego tak nazwali zespół, a także sprawdzimy, czy pamiętają, ile ich utworów i jakie znalazły się na liście przebojów Trójki. Okazją do spotkania w studiu była premiera ich nowej płyty pt. “Szara”.

Top of The Top Festival

Chwilę później Sztywny Pal Azji leci do USA do Chicago na Festival Polonaise 2019.

Już 13 sierpnia grupa Sztywny Pal Azji wystąpi w Sopocie podczas Top of The Top Festival 2019.

Festival Polonaise 2019

W 2019 roku Festival Polonaise odbędzie się w Niles/k. Chicago już po raz trzeci.

W dniach 16 – 18 sierpnia w Golf Mill Park w Niles szykuje się wydarzenie, które połączy miłośników sztuki, kultury, kuchni i muzyki. Do wspólnej zabawy w Niles zapraszają The Village of Niles i Mojbilet.com, a także patroni medialni radio Polski FM Chicago oraz portal informacyjny Wiadomosci.com.

To wyjątkowa okazja, aby na trzy dni zapomnieć o rzeczywistości i spotkać się z rodziną i znajomymi, w miejscu pełnym pozytywnej energii, dobrej muzyki i pysznego jedzenia - piszą organizatorzy.