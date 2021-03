Szturm po bilety kolejowe i lotnicze, by uciec w ostatniej chwili z Paryża przed kolejnym lockdownem

Kiedy tylko premier Francji Jean Castex zapowiedział wprowadzenie lockdownu w 16 departamentach kraju, w tym w Paryżu i stołecznym regionie Ile–de-France, mieszkańcy stolicy rzucili się do kas na dworcach kolejowych i lotniskach, by w ostatniej chwili uciec z Paryża.

Ceny biletów na samoloty i pociągi wyjeżdżające z Paryża gwałtownie wzrosły. Długie kolejki potworzyły się między innymi na paryskim dworcu kolejowym Gare de l'Est. Nie wszystkim udało się zarezerwować miejsce do składów, które odjeżdżały do Luksemburga.

Francuski operator kolejowy SNCF odnotował dwa razy więcej rezerwacji w porównaniu z poprzednimi dniami, a najpopularniejszymi miejscami docelowymi były Bordeaux, Lyon, Marsylia, Rennes i Nantes. Ceny biletów w Air France w jedną stronę na loty z Paryża na Korsykę wynosiły od 562 do 642 euro – zwykle płaciło się najwyżej 150 euro. Rzecznik przewoźnika zaprzeczył, jakoby Air France celowo podniosło ceny, korzystając z paniki jaka powstała po zapowiedzi lockdownu.