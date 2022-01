„Sztuka intonacji” Słobodzianka – wybitny tekst, wielkie aktorstwo

Na początek przyznam się do błędu. Przeczytałem wszystkie pięć krótkich utworów dramatycznych Tadeusza Słobodzianka ze zbioru „Kwartety otwockie”, który właśnie się ukazał. To wiązanka opowieści (a może przypowieści) o teatrze – polskim, choć także i rosyjskim.

Uderzyło mnie w nich bogactwo wątków i skojarzeń: anegdotycznych, historycznych, teatrologicznych. Ta powódź erudycji, piszę to bez ironii, wydała mi się jednak z początku trochę pułapką dla mniej wtajemniczonych widzów.

O czym to jest?

A potem przyszło spotkanie z częścią tych tekstów na scenie. I przyznaję się do zauroczenia. To jeden z najlepszych tekstów, jakiego słuchałem w polskim teatrze od lat. I jedna z sugestywniejszych inscenizacji, choć przecież obciążona podejrzeniem o hermetyczność tematyki, elitarność. Ale czy to jest tak naprawdę tylko dyskurs o teatrze? A może o ludzkich marzeniach, złudzeniach, o wolności i jej braku? O tym, że możemy ją utracić, choć twórcy mogą w pierwszej kolejności , na różne sposoby?

Ale po kolei. Teatr Dramatyczny wystawił dwie z tych sztuk. Zaczynamy od pierwszego aktu „Sztuki intonacji, albo historii teatru w dwóch aktach”, potem w drugim akcie dostajemy jednoaktówkę „Powrót Orfeusza albo realność najniższego rzędu w siedmiu scenach”, wreszcie na koniec wracamy do „Sztuki intonacji”. Wszystkie trzy opowiadają o losach Jerzego Grotowskiego, jednego z najsławniejszych (i to w skali światowej) polskich twórców teatralnych.