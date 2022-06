Sztuczna inteligencja zamiast sędziego, piłkarze zastąpieni przez cyborgi i algorytm ustalający wyjściowy skład. Jak będzie wyglądał futbol fb

Maciej Gillert

Znana amerykańska marka obuwnicza w jednym ze swoich spotów przedstawia dosyć pesymistyczną wizję futbolu, w której piłkarze zostali zastąpieni przez roboty. W ten sposób gra została pozbawiona błędów, być może skandali obyczajowych, ale na pewno i duszy. Jednak technologia, już obecna w piłce nożnej na dużą skalę, może uwypuklać w futbolu wszystko to, za co go kochamy.