Sztuczna inteligencja pozwala śledzić naprawy aut w warsztatach. Korzysta na tym ubezpieczyciel i klient

Wcześniej Warta mogła wybrać jedynie część swoich roszczeń do przeglądu wizualnego – procesu o charakterze manualnym, który pochłaniał dużo czasu, znaczne zasoby i musiał zostać ukończony przed przystąpieniem do napraw. Teraz 100 proc. roszczeń sprawdza wizualnie sztuczna inteligencja, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie przypadków bez nieprawidłowości, z korzyścią dla warsztatów. Zgłoszenia obarczone nieprawidłowościami są zgłaszane inżynierom wraz ze wszystkimi informacjami i zdjęciami nie-zbędnymi do ich rozwiązania, pomagając Warcie dokonać przeglądu każdego zgłoszenia nawet trzy razy szybciej.

Taką możliwość daje Warcie rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji, stworzone przez firmę Tractable. Wykorzystuje się komputerową technologię rozpoznawania obrazu do oceny uszkodzeń pojazdów tak, jak zrobiłby to człowiek. Tractable pozwala Warcie uzyskać wizualną kontroli nad sposobem, w jaki naprawianych jest 100 procent roszczeń samochodowych z jej ogólnopolskiej sieci warsztatów.

Warta jest jednym z najstarszych i największych ubezpieczycieli w Polsce, stanowi też własność TalanxGroup, wiodącej europejskiej firmy ubezpieczeniowej z siedzibą w Niemczech. Według Tractable, wdrożenie tego rozwiązania przez Wartę oznacza, że Polska jest jednym z wiodących krajów w Europie i na świecie pod względem wykorzystania sztucznej inteligencji do wizualnego rozpatrywania i przyspieszania rozwiązywania roszczeń motoryzacyjnych.

To najnowocześniejsza technologia, a Warta zdobywa w Europie pozycję wiodącą, wykorzystując ją w Polsce do rozpatrywania roszczeń w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że sztuczna inteligencja oferuje konkretne rozwiązania rzeczywistych problemów, usprawniając proces dla ubezpieczyciela, warsztatu i kierowcy – dodaje Adrien Cohen, współzałożyciel i Prezes Tractable.

Sztuczna inteligencja Tractable uczy się na milionach zdjęć i ludzkich decyzjach, obejmujących mi-liony historycznych napraw, co umożliwia stosowanie tej technologii na całym świecie, do każdego pojazdu osobowego. Technologia pozwala ubezpieczycielom oszacować uszkodzenia pojazdu, przesyła zalecane metody naprawy oraz kieruje procesem zarządzania roszczeniami – wszystko to zapewnia szybsze rozpatrzenie i rozstrzygnięcie