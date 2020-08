Sztuczna inteligencja pomoże w ochronie przyrody, w tym między innymi Puszczy Białowieskiej

Polscy naukowcy, wspomagani przez Microsoft dostali narzędzia, które pomogą zaprząc sztuczną inteligencję (AI) do ochrony przyrody.

Sztuczna inteligencja pozwoli na skuteczną ochronę przyrody m.in. w Puszczy Białowieskiej. Od dekad wiedzę o życiu zwierząt na tym obszarze zbiera i gromadzi Instytut Biologii Ssaków, samodzielna jednostka naukowo-badawcza PAN. Teraz naukowcy dostali kolejne narzędzie, które pomaga w poznaniu przyrody– sztuczną inteligencję właśnie. Poznanie przyrody i sposobów jej funkcjonowania bazuje głównie na obserwacjach w terenie. Do tego wykorzystuje się fotopułapki, urządzenia składające się z kamery i czujnika ruchu. Kiedy czujnik wykryje ruch w otoczeniu, automatycznie włącza kamerę, która nagrywa film lub wykonuje zdjęcia. Pozyskujemy w ten sposób dane na temat zwierząt, ich życia i zachowań, bez angażowania fizycznie naukowców. Wystarczy zgromadzone przez urządzenie dane pobrać na dysk, aby wykorzystać je w badaniach. Wcześniej jednak te dane trzeba uporządkować, sklasyfikować, oznaczyć, itd. Zrobienie tego z danymi wygenerowanymi przez jedno urządzenie nie nastręcza problemu, w przypadku kilkudziesięciu lub kilkuset fotopułapek, już tak.

Tak jak fotopułapki pomogły naukowcom gromadzić dane, tak w ich skatalogowaniu i opracowaniu cenna okazała się technologia.

Doktorant IBS PAN, Jakub Bubnicki wraz z zespołem wpadli na pomysł opracowania oprogramowania, które jest rozwijane pod nazwą TRAPPER. To bazodanowa aplikacja sieciowa, wspierająca zarządzanie projektami, w których wykorzystywane są fotopułapki. Ułatwia klasyfikację nagrań czy zdjęć oraz pozwala na współdzielenie i ponowne wykorzystanie zebranych danych.

Trapper to projekt open source, którym opiekuje się powołana przez naukowców fundacja Open Science Conservation Fund. Materiał do obróbki był pokaźny, np. w czasie jednej sesji monitoringowej, która trwa miesiąc i do której użyto 70 – 80 fotopułapek, może być wygenerowanych 40 tys. filmów. Z tego połowa materiału to nagrania puste, powstałe np. na skutek tego, że wiatr poruszył gałązką, co uruchomiło nagrywanie w urządzeniu. Wychodzi na to, że praca opracowujących materiał, to w połowie kasowanie danych, a więc działania nieprzydatne do dalszych badań.

Dlatego naukowcy z IBS PAN, we współpracy z doktorantami Politechniki Białostockiej i lokalnymi entuzjastami języka Python z grupy PyStok, postanowili wzbogacić aplikację TRAPPER o sztuczną inteligencję. Wystąpili do Microsoft z wnioskiem o grant w ramach programu AI for Good i dostali wsparcie w postaci dostępu do mocy obliczeniowej chmury Azure. Trwa teraz integracja aplikacji TRAPPER m.in. z platformą Azure i wdrażanie technologii AI, w tym modelu detekcji zwierząt na zdjęciach MEGADETECTOR opracowanego przez grupę Microsoft związaną z projektem AI4EARTH pod kierunkiem Dan’a Morrisa. Pomoże ona w automatycznym klasyfikowaniu i oznaczaniu zdjęć i filmów wideo rejestrowanych przez fotopułapki. Sztuczna inteligencja odsieje bezwartościowy materiał, zajmie się też przypisywaniem zebranych nagrań i fotografii do określonych gatunków zwierząt. Poprawi to efektywność pracy naukowców, którzy zajmą się analizą wartościowego materiału badawczego.

-Korzyść z wdrożenia sztucznej inteligencji do analizy danych zwiększy efektywność pracy badaczy i da oszczędności instytucji naukowej, związane z mniejszą liczbą osób potrzebnych do obsługi projektu. To także otwarcie nowych możliwości badawczych. Do zbierania danych w przyrodzie można dziś umieścić niemal nieograniczoną liczbę sensorów – nie tylko fotopułapki. Dotychczas nie podejmowano szerzej takich działań, gdyż kłopotliwe było odpowiednie opracowanie zgromadzonych danych. Dzięki sztucznej inteligencji staje się to możliwe– wyjaśnia Bubnicki. Czy więc powinniśmy już niedługo spodziewać się lasów, łąk i rzek, w których będzie „roiło się” od różnorodnych czujników, monitorujących toczące się tam życia? Czy z pomocą sztucznej inteligencji odkryjemy kolejne tajemnice świata przyrody? Wszystko okaże się już wkrótce.

