Sztuczna inteligencja, konteneryzacja,, Internet rzeczy, robotyka. Chmura da się lubić. Chmura AWS

Coroczna największa konferencja AWS (Amazon Web Services, zbiór serwisów chmurowych firmy Amazon ), na którą zapisało się ponad 500 tys. osób, aby śledzić zmiany jakie niesie świat chmurowy w 2021 r. nie odbywa się z wiadomych powodów w Las Vegas, tylko w sieci. O trendach, przyszłości i zagrożeniach dla chmury AWS rozmawiamy z Tomaszem Stachlewskim, CEE Senior Solutions Architecture Manager w AWS 1. Jakie są najnowsze trendy i plany rozwoju AWS?

Jeśli ocenialibyśmy trendy przez pryzmat zmian i nowości ogłoszonych podczas tegorocznego re:Inventu to powiedziałbym, że tym trendem dalej jest sztuczna inteligencja. Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, sztuczna inteligencja przestaje być odrębnym bytem, usługą, funkcjonalnością z której mogą korzystać specjaliści AI. Sztuczna inteligencja zaczęła być już integralną częścią szeregu „zwykłych” bytów. Hurtownie danych automatycznie budujące modele zachowań klientów? Automatyczna identyfikacja dzwoniącego do call center na podstawie głosu? Wykrywanie anomalii i nieprawidłowości działania urządzeń przemysłowych? Przewidywanie problemów działania aplikacji zanim te faktycznie nastąpią? To tylko cześć rzeczy, które stały się dostępne dzięki nowościom ogłoszonym przez AWS w tym roku. Zatem pokazuje to dalszy kierunek rozwoju chmury i trendów IT – sztuczna inteligencja jako integralny element systemów i urządzeń, wspomagający działania ludzi w ich codziennej pracy.

2. Jakie są perspektywy rozwoju Amazon Web Services w regionie CEE?

Od kilku dobrych lat jako AWS rozszerzamy naszą działalność w Europie Środkowo-Wschodniej, co wiąże się m. in. ze zwiększeniem zatrudnienia w tym regionie. Na bieżąco analizujemy potrzeby klientów i firm, i na tej postawie rozwijamy naszą infrastrukturę. Zauważamy że – na zasadzie kuli śnieżnej – coraz więcej firm korzysta z rozwiązań chmurowych, również w Polsce, w której coraz szybciej się rozwijamy. W Polsce znajduje się już 9 naszych centrów dystrybucji, a w Gdańsku działa Amazon Development Center Poland. To tam setki programistów pracuje nad rozwojem takich narzędzi jak Amazon Polly, który dokonuje transkrypcji tekstu pisanego na komunikaty głosowe. Ponadto mamy prężny dział wsparcia technicznego AWS Professional Services, pracujący dla klientów z całego regionu EMEA. Nie brakuje również biura w Warszawie, gdzie mamy osoby odpowiadające za wsparcie partnerów, rynku publicznego oraz firm komercyjnych, a także architektów rozwiązań i tzw. Technical Account Managerów. Oferują oni wsparcie naszym największym klientom 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Należy również wspomnieć o infrastrukturze AWS działającej w Polsce – bowiem to w Warszawie działa tzw. punkt POP, czyli jeden z elementów infrastruktury chmury AWS, mający na celu zwiększenie szybkości, z jaką docierają do użytkowników dane dostarczane z Internetu w ramach chmury AWS.



3. Prosimy o przedstawienie najlepszych case studies prezentujących wykorzystanie technologii AWS przez Państwa klienta, szczególnie w dziedzinie opieki zdrowotnej.

AWS pomaga podmiotom świadczącym usługi zdrowotne na całym świecie, poprzez dostarczanie im nowoczesnych technologii, które odciążają systemy, a przez to są realnym wsparciem dla pracowników służby zdrowia w ich codziennej pracy. Jednym z moich ulubionych przykładów jest Molecule.one – polski startup, który nieodpłatnie udostępnia swoją platformę do planowania syntezy chemicznej. Jest to pierwsze oprogramowanie w pełni oparte o dane i sztuczną inteligencję. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Molecule.one działa na rzecz znalezienia leku na COVID-19. AWS bezpłatnie udostępnia startupowi rozwiązania infrastrukturalne.

4. Jak rozwiać potencjalne wątpliwości dotyczące zaufania do technologii chmury, aby wyjaśnić, jak ona działa i dlaczego jest bezpieczna?

W AWS bezpieczeństwo i prywatność danych naszych klientów jest naszym głównym priorytetem. W ciągu pięciu lat mojej pracy odbyłem setki rozmów z firmami w całej Polsce, a także za granicą, zarówno ze startupami, jak i wielkimi korporacjami. Widzę zatem, jak w ciągu tego czasu zmieniło się postrzeganie chmury, z rozwiązania, gdzie klienci dopytywali się o kwestie bezpieczeństwa, gdyż nie byli jego pewni, po rozwiązanie, do którego sięgają firmy właśnie z uwagi na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa danych i systemów. Niejednokrotnie temat bezpieczeństwa danych jest w wielu firmach spychany na drugi plan ze względu na ilość i wagę innych zadań. Przechodząc do AWS, firma uzyskuje dostęp do najlepszych praktyk w zakresie polityki, architektury i procesów operacyjnych AWS, zbudowanych w celu spełnienia wymagań naszych najbardziej wrażliwych na bezpieczeństwo klientów. Można tutaj wspomnieć choćby o możliwościach szyfrowania danych, które zapewniają, aby nikt niepowołany nie miał w nie wglądu. Najlepszą rekomendacją w zakresie bezpieczeństwa jest to, że z naszej chmury korzystają firmy finansowe, takie jak Capital One, Moneta Bank, Coinbase, Goldman Sachs i wiele innych.



5. Jak wygląda rozwój chmury w Europie w porównaniu z rynkiem światowym?

Mimo, że niektóre analizy doszukują się różnić jeśli chodzi o adopcję nowych technologii pomiędzy tymi rynkami, to nasze spojrzenie jest zgoła inne. Chmura stała się czynnikiem demokratyzacji IT i świata cyfrowego nowych technologii. Nagle nowoczesne rozwiązania informatyczne, takie jak konteneryzacja, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, robotyka czy blockchain, stały się uniwersalnie dostępne – najlepszym przykładem są dziesiątki tysięcy firm, które już teraz korzystają z usług chmurowych AWS w Europie Środkowo Wschodniej

6. W jakich sektorach rozwiązania chmurowe są najbardziej popularne? Z jakich branż chmury AWS najczęściej korzystają klienci?

W pandemicznych czasach widać wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi w branży medycznej, między innymi ze względu konieczność bardziej efektywnej oceny i alokacji zasobów oraz świadczenia usług na odległość. Przykładem takiej firmy jest BreastCancer.org, stosuje ona moc obliczeniową i techniki przetwarzania języka naturalnego do analizy raportu patologicznego i przedstawienia pacjentowi wysoce spersonalizowanych informacji. Innym przykładem jest Navigating Cancer, startup stworzony w oparciu o AWS, który ściśle współpracuje z pacjentami chorymi na raka i ich lekarzami, pomagając pacjentom samodzielnie kierować własną terapią. Wykorzystuje do tego obliczenia w czasie rzeczywistym na podstawie tysięcy danych o stanie pacjenta. 7. Chciałbym zapytać o przykład polskiej firmy, która dołączyła do AWS w tym roku lub która dzięki AWS przeszła w tym roku kryzys i rozwinęła się?

Doskonałym przykładem firmy, która rozwinęła się w czasach pandemii, jest polski start-up Brainly, który dostarcza platformę do e-edukacji. Podczas gdy w marcu korzystała z niej rekordowa liczba 200 mln użytkowników, w tym 11 mln w Polsce, tak obecnie jest to już ponad 350 milionów. Z platformy korzystają użytkownicy z ponad 35 krajów, a jego największe rynki to Rosja, Indonezja, Brazylia, Indie, USA, Ameryka Łacińska i Turcja. Przesyłanie tak ogromnej liczby danych w czasie rzeczywistym zapewne nie byłoby możliwe, gdyby nie przeniesienie się Brainly do AWS, które pomogło firmie wyeliminować 100 proc. przestojów związanych z awariami sieci i sprzętu oraz obniżyć koszty operacyjne o około 50 proc. Platforma ta jest niezwykle przydatna zwłaszcza w czasach, gdy uczniowie uczą się w domu, a ich rodzice na „home office” nie zawsze mają czas, aby pomóc w odrabianiu zadań domowych lub po prostu nie mogą udzielić zadowalającej odpowiedzi. To pokazuje, jak szerokie zastosowanie ma chmura, i że może pomóc firmie w dalszym rozwoju, nawet w czasach kryzysu.

