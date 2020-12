Szpital tymczasowy bez odpowiedniego wyposażenia. Braki próbowano kompletować w sieci

Wpis jednak wywołał falę krytyki. W komentarzach można było m.in. przeczytać: "To już lekka przesada. Tyle pieniędzy poszło z kieszeni podatników, jeszcze im mało?" oraz "Czy to będzie kolejny taki szpital jak ta wydmuszka na stadionie w Warszawie?".

Na pytanie o to, czy chodzi o brak funduszy na wyposażenie szpitala (całkowity koszt zorganizowania placówki to ok. 20 mln zł.), Agnieszka Strzępka odpowiada: Wojewoda lubelski zabezpieczył wystarczające środki finansowe na wyposażenie i organizację tej placówki medycznej.

Źródło: Onet.pl