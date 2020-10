Szpital polowy na Stadionie Narodowym w Warszawie ma pomieścić nawet tysiąc łóżek. W kraju powstanie sieć takich szpitali

Premier Mateusz Morawiecki podjął w sobotę decyzję o przygotowaniu szpitali tymczasowych - poinformował szef KMPR Michał Dworczyk na konferencji prasowej.

Pierwszy taki szpital powstanie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to filia szpitala MSWiA. Na początku będzie tam 500 łóżek, z tego 50 intensywnej terapii. - Chcemy rozwinąć go do tysiąca sztuk - mówił minister Dworczyk.

Szef Kancelarii Premiera wyjaśnił, że trwa kompletowanie kadry szpitala. - Stworzenie zespołu lekarzy, którzy będą pracować w nowopowstającym obiekcie wymaga czasu i szkoleń. Teraz tworzone są zasoby personalne. Logistyka takiego przedsięwzięcia jest bardzo duża - zaznaczył Michał Dworczyk.

Wsparciem będzie służyło MON, żołnierze WOT, a z drugiej strony strażacy, policjanci - zapewniał.

- To nie jest szpital na teraz. System funkcjonuje, Ale musimy myśleć o czarnych scenariuszach. Gotowość do przyjęcia pacjentów chcemy osiągnąć w najbliższych dniach. Mamy nadzieję, że te miejsca nie będą wykorzystywane - mówił Michał Dworczyk.