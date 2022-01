Szokujące sceny na warszawskim Wilanowie: Nieprzytomna, pijana kobieta leżała na ulicy, a na niej płaczące niemowlę

„Zarzekali się, że wpili pół litra wódki w pięć osób”

Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, kobieta już podniosła się z jezdni, jednak z trudem utrzymywała równowagę. Badanie alkotestu wykazało, że miała w organizmie ok. 3 promile alkoholu. Jak informuje policja, kontakt z nią był ograniczony, mówiła w sposób bełkotliwy po ukraińsku. Nie miał też przy sobie żadnego dokumentu. W czasie próby ustalenia tożsamości kobiety zadzwonił do niej telefon. W związku z faktem, że nie była w stanie odebrać, zrobił to za nią jeden z funkcjonariuszy. Okazało się że dzwoni matka dziecka. Ta wyjaśniła, że siostra jej partnera wyszła z dzieckiem na spacer ok. godz. 21 i od tamtej pory nie mogła się z nią skontaktować. 31-letnia matka i jej partner wkrótce pojawili się na miejscu. Także byli pod wpływem alkoholu.