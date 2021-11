Szok! Gwiazda Barcelony kończy karierę przez problemy z sercem

"Kun Agüero przechodzi na emeryturę. Problemy z sercem zmuszają go do pozostawienia aktywnego futbolu. Na przyszły tydzień zaplanowano konferencję prasową, aby ogłosić wycofanie się piłkarza ze świata piłki" - informuje na twitterze dziennikarz Gerard Romero.

Jeszcze niedawno można by pomyśleć, że taka informacja to ponury żart. Argentyński napastnik latem przeniósł się z Manchesteru City do Barcelony i miał seryjnie strzelać bramki dla Blaugrany, ale los napisał inny scenariusz. W trakcie meczu z Deportivo Alaves zawodnik zgłosił problemy zdrowotne, a lekarze wykryli u niego arytmię serca. Początkowo wydawało się, że Aguero będzie pauzował 3 miesiące od futbolu i będzie mógł wrócić do wykonywania swojego zawodu, ale ze względów bezpieczeństwa zawiesi buty na kołku.

Argentyńczyk przed transferem Barcelony był gwiazdą Manchesteru City, gdzie zapracował na status legendy. W 390 meczach dla Obywateli snajper strzelił 260 goli, w tym tego najważniejszego, który zagwarantował tytuł mistrza Anglii The Citizens w 2012 roku.