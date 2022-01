Szmuglował migrantów w trumnie owiniętej flagą. Wiadomo czemu wpadł

Mężczyzna z Teksasu przyznał się do próby przemycenia dwóch osób do Stanów Zjednoczonych w trumnie z amerykańską flagą – taką jak ta, w której przewożono żołnierzy zabitych w walce – poinformował Departament Sprawiedliwości USA.

33-letni Zachary Blood, został złapany, gdy jechał furgonetką przystosowaną do transportu trumien do punktu kontrolnego w pobliżu granicy amerykańsko-meksykańskiej w Teksasie. Taka informację podała prokuratur Jennifer Lowery.

Zapytany przez agentów, co przewozi, Blood odpowiedział: ciało martwego żołnierza marynarki wojennej. Sprawdzającym jednak podejrzane wydało się to, że trumna była w złym stanie, a amerykańską flagę przyklejono taśmą do pakowania.

Sprawa wydała się, kiedy nakazano otworzyć trumnę. Okazało się, że były w niej dwie żywe osoby - obywatele Meksyku, którzy chcieli nielegalnie dostać się do Stanów Zjednoczonych. Przyznali się, że przekroczyli graniczną rzekę Rio Grande i zapłacili mężczyźnie, aby zabrał ich do miasta San Antonio w Teksasie.