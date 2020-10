Szkoły wrócą do zdalnej edukacji? Są nieoficjalne doniesienia

Co piąty Polak uważa, że nie ma pandemii. Co ciekawe, to nie wyborcy PiS najczęściej uważają, że koronawirus jest zagrozeniem dla zdrowia

Niemal co piąty Polak uważa, że nie ma żadnej epidemii koronawirusa. Wśród osób młodych w koronawirusa nie wierzy już co trzecia osoba. 21 proc. Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem. Ciekawie prezentują się wyniki, jeżeli chodzi o podejście do epidemii koronawirusa ze względu na wyborców.