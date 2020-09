Szkoły nie mają prawa żądać od rodziców oświadczeń na temat koronawirusa - tłumaczy Piontkowski

Andrzej Gajcy zapytał Dariusza Piontkowskiego o to, co rodzice powinni zrobić w przypadku, jeśli dziecko będzie miało nawet zwykły katar. Minister edukacji podkreśla, że wszyscy powinni stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Dodaje również, że każdy troskliwy rodzic, bez względu na trwającą pandemię, powinien nie posyłać dziecka do szkoły, jeśli się ono źle czuje, tylko zadbać o to, by jego stan zdrowia się poprawił.

Dariusz Piontkowski zapytany o to, czyim pomysłem jest zmuszanie rodziców do podpisywania oświadczeń, w których rodzice deklarują, że biorą na siebie ryzyko posyłania dzieci do szkół w przypadku zakażenia koronawirusem oraz, że nie będą składać skarg ani zażaleń, jeśli dziecko zachoruje, odpowiedział:

Nie wiem. My, jako ministerstwo, wyraźnie powiedzieliśmy, że są to działania niezgodne z prawem. Wysłaliśmy komunikat i wielokrotnie informowaliśmy i uważamy, że szkoły i samorządy nie mają prawa, aby żądać od rodziców tego typu oświadczeń.

Źródło: Onet.pl