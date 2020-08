Szkoła w czasach koronawirusa. Czym różnią się polskie i włoskie pomysły na edukację?

Jedną z najważniejszych różnic jest data powrotu uczniów do placówek oświatowych. We Włoszech przedszkola, szkoły i uniwersytety zostaną otwarte nie wcześniej niż 14 września, a więc dwa tygodnie później niż zwykle.

W niektórych regionach ta data może być przesunięta jeszcze bardziej. Tak ma być m.in. w Puglii, Kalabrii i na Sardynii, gdzie początek roku szkolnego przewiduje się dopiero 24 września. Zbliżone rozwiązanie może być wprowadzone także w Kampanii, która jest z jednym z regionów, w których w dniach 20-21 września odbędą się przełożone z powodu pandemii wybory samorządowe.

Pewne jest to, że dzieci do lat 6 nie będą musiały nosić maseczek ochronnych. Wszyscy starsi uczniowie będą zobligowani do zasłaniania nosa i ust do momentu zajęcia miejsca w jednoosobowej ławce szkolnej przy zachowaniu co najmniej metrowego odstępu od innych osób w klasie.