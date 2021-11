Szkocja: czy meduzy sparaliżują pracę elektrowni atomowej w Torness?

Alarm w elektrowni jądrowej w szkockim Torness. Meduzy zatykają rury wlotowe do sieci chłodzącej siłownię, co już wcześniej spowodowało jej chwilowe wyłączenie.

Kiedy w ubiegłym roku trzeba było na tydzień zamknąć zakład, straty oszacowano na półtora miliona dolarów dziennie. Powodem również były meduzy.

Firma EDF energy, która zarządza elektrownią twierdzi, że meduzy są sporadycznym problemem dla siłowni, ale potwierdziła, że problemy z nimi były już wcześniej.

Podobnie jak wiele innych nadmorskich elektrowni, ta w Torness wykorzystuje wodę morską do chłodzenia instalacji. Zazwyczaj specjalne ekrany zapobiegają wciąganiu organizmów wodnych do układu chłodzenia. Ale gdy pojawiają się ich duże ilości, blokują ekrany, zmniejszając ilość wpływającej wody i zmuszają reaktor do wyłączenia.

W 2008 roku meduzy zmusiły do zamknięcia elektrowni jądrowej w Kalifornii, a trzy lata później to samo wydarzyło się w Japonii a w 2017 roku w Izraelu.