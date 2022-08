Zeznania złożyli katowiccy prokuratorzy, którzy prowadzili śledztwa przeciw Barbarze Kmiecik, śląskiej bizneswoman zamieszanej m.in. w nielegalny obrót węglem. To właśnie Kmiecik, zwana śląską Alexis, zeznała, że Blida brała łapówki. W konsekwencji skończyło się to zatrzymaniem byłej posłanki SLD i jej śmiercią.

Najpierw przed komisją stanął Jacek Krawczyk, który sprawę Alexis prowadził od października 2004 do stycznia 2006. Chodziło o jeden z wątków działalności Alexis: za łapówki oferowała ona przedsiębiorcom pomoc w zdobywaniu państwowych dotacji na likwidację szkód górniczych. Zdaniem prokuratury Kmiecik była jedynie oszustką, bo nie miała żadnego przełożenia na decyzje urzędników.

- W tej sprawie Barbara Blida występowała jedynie jako świadek - mówił Krawczyk. Blida przyznała się do znajomości z Kmiecik oraz do tego, że pożyczyła od niej pieniądze na dokończenie budowy domu rekreacyjnego. Nie było jednak żadnych danych, że pożyczka (jej umowa została spisana) miała być formą łapówki. Zaprzeczały temu zarówno Blida, jak i Kmiecik, a innych dowodów nie było. - Podstawy, by stawiać zarzuty pani Blidzie, nie istniały - mówił prok. Krawczyk. - Gdy ministrem sprawiedliwości został Zbigniew Ziobro, musiałem napisać do resortu raport w tej sprawie - dodał.