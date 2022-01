Szefowa szpitala covidowego w Szczecinie: Pacjenci zbyt długo czekają w domach, aż im przejdzie

Wiśniewska zapewnia, że jej placówka stara się zapewnić jak najlepszą opiekę. Szczeciński szpital covidowy ma pełną obsadę personelu potrzebnego do prowadzenia terapii - pracują tu lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni.

Zlokalizowana na szczecińskich Pomorzanach placówka jest jedyną tego typu w regionie - wskazuje PAP. W ciągu roku trafia tu 1,3 tys. pacjentów z całego województwa.

Zdaniem dr Wiśniewskiej problemem jest to, że pacjenci zbyt długo leczą się w domu na własną rękę i trafiają do jej szpitala już z pełnoobjawowym covidowym zapaleniem płuc.

"Zwracamy cały czas uwagę, że pacjenci trafiają do nas za późno. Zbyt długo czekają w domach na to, że im przejdzie, kiedy wezmą antybiotyk i po 10-14 dniach trafiają do nas z bardzo zaawansowanymi zmianami w przebiegu covidowego zapalenia płuc" – mówi dr Wiśniewska w rozmowie z PAP.