Szefowa Komisji Europejskiej: Polska i Węgry blokują pomoc, której desperacko wyczekują miliony Europejczyków

Przewodnicząca Komisji Europejskiej rozpoczęła swoje wystąpienie od informacji o przebiegu prac nad rozpoczęciem szczepień przeciwko COVID-19 na terenie UE. Jak zapowiedziała, pierwsze dawki mogą być dostępne nawet przed końcem grudnia.

- Komisja Europejska zabezpieczyła zakup dwóch miliardów dawek potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 zawierając umowy z sześcioma firmami farmaceutycznymi. Prace idą we właściwym kierunku. - stwierdziła von der Leyen. - Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to pierwsi obywatele Unii Europejskiej zostaną zaszczepieni jeszcze przed końcem grudnia. To będzie krok w kierunku powrotu do normalności. Można powiedzieć, że w tunelu widać światełko. - dodała.

Szefowa KE podkreśliła też znaczenie rozpoczęcia jak najszybszego wychodzenia Unii Europejskiej z kryzysu gospodarczego. W tym kontekście wskazała na problemy związane z blokowaniem przez Polskę i Węgry Wieloletnich Ram Finansowych oraz Planu Odbudowy.