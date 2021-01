Szef ZNP spotkał się z ministrem Dworczykiem. Nie będzie wcześniejszych szczepień nauczycieli

Dodał, że na spotkaniu pojawił się również wątek testowania nauczycieli na obecność Covid-19. - Jeżeli by się okazało, że te pierwsze dwa, trzy tygodnie pobytu dzieci klas I-III w szkole, owocuje wzrostem zachorowań nauczycieli, to trzeba będzie, taka była sugestia, rozszerzyć proces testowania na szerszą grupę nauczycieli - mówił.

Szef KPRM Michał Dworczyk na osobnej konferencji przekazał, że firma Pfeizer zapowiedziała, iż w najbliższym czasie znacząco zmniejszy dostawy szczepionki do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski. Z kolei według informacji nieoficjalnych, dostawy mają zmniejszyć się już od początku przyszłego tygodnia. W związku z tym Dworczyk przekazał, że na razie w pierwszej kolejności muszą być szczepione osoby najbardziej narażone na śmierć po zakażeniu koronawirusem, czyli seniorzy. – Na razie przyjmujemy zapisy na terminy masowych szczepień. Na razie nic nie zmieniamy. I dopiero potem, jak firma Pfizer przekaże nam precyzyjne dane dotyczące ograniczeń, będziemy ewentualnie podejmowali decyzje dotyczące zmian harmonogramu szczepień – mówił Dworczyk.

Broniarz odnosząc się w tym kontekście, do powrotu części uczniów do nauki stacjonarnej, zapewnił, że Związkowi zaleczy na „powrocie do normalnej edukacji”. - Jeśli zachorowania będą narastały te dwa-trzy tygodnie po odmrożeniu edukacji, rada profesorów przy panu premierze zapewne zgłosi rekomendację powrotu do edukacji zdalnej (…) To raczej moja sugestia po wysłuchaniu słów profesora Horbana. Życzę państwu zdrowia skoro nie ma szczepionek – skwitował.