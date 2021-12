Szef WHO: Populizm, nacjonalizm przyczyniają się do powstawania nowych wariantów wirusa Anna Piotrowska

Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO Fot. Flickr/ IAEA Imagebank/ CC BY 2.0

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że populizm, nacjonalizm i gromadzenie szczepionek w pewnych krajach przyczyniają się do powstawania nowych wariantów wirusa, ponieważ przedłużają walkę z pandemią – relacjonuje Voice of America.