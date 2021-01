Szef WHO krytykuje egoizm najbogatszych państw i wzywa do sprawiedliwego podziału szczepionek. "Świat stoi na krawędzi moralnej katastrofy"

Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas posiedzenia Rady Wykonawczej WHO skrytykował egoizm najbogatszych państw i wezwał do sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19.

Jak ocenił, państwa czeka „moralna katastrofa” spowodowana pandemią koronawirusa. Jednocześnie zwrócił uwagę na problem nierówności w dostępie do szczepionek przeciwko COVID-19

Szef WHO w swoim przemówieniu zaznaczył, że przez to, że najbogatsze państwa zawierają oddzielne umowy z producentami szczepionek, to właśnie do tych 49 najbogatszych państw trafiło ponad 39 milionów dawek szczepionek.

- Tylko 25 dawek trafiło do jednego z najbiedniejszych państw świata. Nie 25 mln, nie 25 tysięcy. Tylko 25 – zaznaczył podczas posiedzenia Rady Wykonawczej WHO.