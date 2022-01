Szef ukraińskiej dyplomacji: Jeśli rosyjscy urzędnicy są szczerzy, gdy mówią, że nie chcą wojny, muszą wycofać wojska

"Jeśli rosyjscy urzędnicy są szczerzy mówiąc, że nie chcą nowej wojny, Rosja musi kontynuować zaangażowanie dyplomatyczne i wycofać siły zbrojne, które zgromadziła wzdłuż granic Ukrainy i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy" - napisał szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba na Twitterze. "Dyplomacja to jedyny odpowiedzialny sposób" - dodał.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w niedzielę, że NATO już się zbliżyło do Ukrainy i chce wciągnąć w swoje struktury ten kraj. Zdaniem szefa rosyjskiej dyplomacji, wszyscy rozumieją, że dzieje się to, choć Ukraina nie jest jeszcze na to gotowa, nie jest w stanie wzmocnić w żaden sposób bezpieczeństwa Paktu.

Ławrow zakwestionował też tezę o wyłącznie defensywnym charakterze NATO. "Nie zapominajmy o tym, że przez prawie trzy miesiące bombardowali Jugosławię, najechali Libię, naruszając tym samym rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ i jak się zachowywali w Afganistanie. Trudno nazwać to obroną" - powiedział szef rosyjskiego MSZ.