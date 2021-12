Szef Światowej Organizacji Zdrowia: Omikron rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy

Już w 77 krajach świata zanotowano przypadki Omikronu, najnowszego wariantu koronawirusa. Jednak zdaniem szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Ghebreyesusa, znajduje się on już w większej liczbie państw.

Na dodatek, na co zwraca uwagę Tedros, wariant ten rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. Pocieszające za to jest to, jak pisze The New York Times powołując się na badania Uniwersytetu Waszyngtońskiego, że notuje się tylko niewielki spadek skuteczności szczepionek przeciw ciężkim objawom i zgonom, wywoływanych przez Omikron.

Nadal nie wiadomo jednak, jak wpływa on na liczbę hospitalizacji i o ile cięższy jest przebieg zakażenia.

Pojawienie się tego wariantu skłoniło niektóre kraje do wprowadzenia programów dawek przypominających dla całej dorosłej populacji. Szef WHO wyraził zaniepokojenie faktem, że takie programy doprowadzą do ponownego magazynowania szczepionek i zwiększą nierówność w ich dostępności.

Szef WHO prosił, aby w żadnym przypadku nie lekceważyć omikronu. Nawet jeśli powoduje on łagodniejszy przebieg choroby, sama liczba zakażeń może ponownie sparaliżować systemy opieki zdrowotnej tych krajów, które nie są przygotowane do skutecznej walki z pandemią.