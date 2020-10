Szef Światowej Organizacji Zdrowia: jest nadzieja, że do końca tego roku będzie szczepionka na koronawirusa

Nikt nie ma wątpliwości, że jedynym sposobem na pokonanie pandemii jest skuteczna szczepionka na koronawirusa. I ta, jak zapewniają eksperci, będzie gotowa do końca tego roku.

- Jest nadzieja, że do końca tego roku będzie wreszcie gotowa szczepionka przeciwko koronawirusowi - takie słowa padły z ust Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na spotkaniu z szefami tej organizacji. W tej chwili przygotowywanych jest dziewięć eksperymentalnych szczepionek w ramach światowego programu pracującego nad środkami przeciwko koronawirusowi, którym kieruje WHO. Program ten zakłada dystrybucję dwóch miliardów dawek do końca 2021 roku.

Jak dotąd do programu, nazwanego Covax, przystąpiło 168 krajów, ale nie ma wśród nich Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Tedros wezwał wszystkie kraje świata do współpracy w walce z chorobą, mówiąc, że najważniejszym czynnikiem w znalezieniu szczepionki jest polityczne zaangażowanie przywódców, zwłaszcza w sprawiedliwą dystrybucję szczepionek. - Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy solidarności i musimy wykorzystać całą nasza energię, jaką mamy do walki z niezwykle groźnym wirusem - dodał.

Producenci leków i organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym na całym świecie ścigają się teraz, kto pierwszy opracuje skuteczną i bezpieczną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Jak mówią eksperci WHO opanowanie pandemii, która zabiła na całym świecie już ponad milion ludzi, to w tej chwili najważniejsze zadanie stojące przed ludzkością Widać już efekty tej współpracy. Na przykład Chiny prowadzą rozmowy z WHO, aby lokalne szczepionki Covid-19 zostały ocenione przez globalny organ ds. Zdrowia, co jest krokiem w kierunku udostępnienia ich do użytku międzynarodowego, powiedział jeden z pracowników WHO. W międzyczasie unijny organ regulacyjny ds. Zdrowia rozpoczął przegląd w czasie rzeczywistym szczepionki opracowanej przez amerykańskiego producenta leków Pfizera i niemiecką firmę BioNTech.

Takie działania mogą pozwolić na przyspieszenie procesu zatwierdzania leku, umożliwiając naukowcom przedstawianie wyników bez czekania na zakończenie badań. Obie wspomniane firmy weszły w ubiegłym miesiącu w ostatni etap rozmów z Europą, aby dostarczyć tej części świata do 300 milionów dawek ich szczepionki na koronawirusa. To następstwo niedawnej deklaracji o możliwości przyspieszenia zatwierdzenia szczepionki firmy AstraZeneca. Ta ostatnia podpisała już umowę na dostawę nawet 400 milionów dawek swojej szczepionki.

Z kolei na Czarnym Ladzie prowadzi się kilkanaście klinicznych badań nad szczepionkami, pięć w Afryce Południowej, cztery w Egipcie i po jednym w Gwinei Bissau, Ghanie, Ugandzie, Kenii, Zambii i Zimbabwe. Afrykańskie kraje połączyły siły, by w ten sposób przyspieszyć walkę z pandemią. Ten kontynent ma bolesne wspomnienia o milionach Afrykańczyków umierających w ciągu dziesięciu lat, nim pojawiły się na kontynencie niedrogie leki na HIV.

Kolejna nadzieję na szczepionkę przeciwko koronawirusowi dają zapowiedzi kolejnych producentów leków. GlaxoSmithKline (GSK) i Vir Biotechnology ogłosiły, że badania ich potencjalnej szczepionki na COVID-19 przechodzą, do ostatniej, trzeciej fazy. Szczepionka nad którą pracują badacze Vir Biotechnology przygotowywana jest pod kątem wczesnego leczenia Covid-19 u pacjentów z wysokim ryzykiem trafiania do szpitala. Oparta jest na leczeniu przeciwciałami, które wybrane na podstawie jego zdolności do neutralizacji wirusa. Uważa się również, że zabija on zakażone komórki, zapewnia wysoką barierę odporności. Po zachęcających wynikach z wcześniejszych etapów badania, rozszerzy się je teraz na dodatkowe rejony, w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Europie.

Szczepionka na COVID tylko dla wybranych?