Szef resortu środowiska mówi, że wiatraki się nie opłacają. Eksperci: „To nieprawda”

Branża OZE (odnawialne źródła energii), wraz z częścią ekspertów uznały te wypowiedzi za „radykalne”, dając do zrozumienia, że energia pozyskiwana dzięki elektrowniom wiatrowym na lądzie jest obecnie na tyle tania, iż powinna być dalej rozwijana. - Jeśli chodzi o zakres możliwości wykorzystania wiatraków umieszczonych na lądzie, nie jest prawdą, że mogą one być wykorzystywane jedynie przez 20 proc. czasu - to nieaktualne i stare dane nieuwzględniające postępu jaki w tym zakresie zachodzi. Już obecnie dostępne technologicznie wiatraki mają możliwość wykorzystania czasu w 30 a nawet 45 proc., a postęp w rozwoju tych technologii jest ogromny – mówi w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Dominik Gajewski, ekspert w Departamencie Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Wydaje się, że sam rząd do końca nie wie co zrobić z wiatrakami. Minister Tchórzewski, mówiąc o konieczności rezygnacji z naziemnej energii wiatrowej, przypomniał, że w szeregach „ruchów antywiatrakowych” znalazło się 100 tys. osób. - PiS w kampanii musiał się z tym liczyć i stąd inny kierunek rozwoju (...) Atom gwarantuje nam osiągnięcie satysfakcjonującego celu emisyjnego - tłumaczył minister.

Gajewski podkreśla, że możliwość wykorzystania wiatraków na ladzie będzie rosła i to sposób bardzo znaczący, tak jak to się dzieje na całym świecie. - Jeżeli weźmie się dodatkowo pod uwagę okoliczność, iż nowoczesne formy magazynowania energii rozwijają się równie szybko, fakt blokowania rozwoju lądowych farm wiatrowych jest nieodpowiedzialnym posunięciem. Zupełnie pominięta jest możliwość „repoweringu”, czyli zastępowania starszych elektrowni wiatrowych przez nowe, które mają większą moc zainstalowaną lub większą wydajność, które w efekcie przynoszą wzrost produkcji energii netto. Należy postulować zmianę zapisów PEP (polska Energetyka PRO) w tym zakresie – mówi ekspert.

Miast lądowych wiatraków w miksie energetycznym (różne źródła energii mające zaspokoić zapotrzebowanie Polski na prąd) miałaby znaleźć się fotowoltaika (wykorzystanie energii słonecznej) oraz wiatraki usytuowane na morzu.

Gdy medialny szum wokół likwidacji wiatraków zaczął narastać, do słów swojego przełożonego – ministra Tchórzewskiego – postanowił odnieść się wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski. Przekonywał, że słowa ministra zostały źle zinterpretowane. - Pojawiły się komentarze, że administracyjnie w Polityce energetycznej kosztem budowania nowej nogi, czyli offshore (wiatraki w morzu) planujemy wyhamowanie wiatraków na lądzie. To są nieprawidłowe sformułowania. Budujemy drugą nogę nie po to, by amputować pierwszą. (…) Byłoby nieracjonalnością amputowanie tego, co nam się dobrze rozwija – mówił wiceminister.