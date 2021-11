Szef niemieckiego MSW, Horst Seehofer: To, co robi Polska w chwili tego kryzysu, jest słuszne

Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer podczas czwartkowej wizyty w Warszawie wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiego MSWiA, Mariuszem Kamińskim. Tematem spotkania ministrów była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

- Mamy wspólną ocenę tego, co dzieje się na granicy UE. Wiemy, że mamy do czynienia z bardzo ważnym problemem politycznym - mówił Kamiński. Szef polskiego MSWiA podkreślał, że reżim Łukaszenki próbuje stworzyć sztuczny szlak migracyjny do Unii Europejskiej a Polska na to nie pozwoli. Kamiński wspomniał, że w spotkaniu z Seehoferem uczestniczyła też SMS-owo kanclerz Angela Merkel, która przekazała aktualne informacje i opinie. - Wdrażamy taki stały mechanizm wzajemnych konsultacji - mówił Kamiński.